Giovani commercialisti a Draghi | “Riforme per l’Italia competitiva”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) NAPOLI – “Riforma tributaria, semplificazione, digitalizzazione, un sistema giustizia più forte. Sono le parole d’ordine per costruire l’Italia del futuro. In qualità di professionisti siamo disponibili al dialogo e al confronto, vogliamo cambiare lo status quo attraverso la competenza, l’analisi e lo studio di chi vive il sistema economico da vicino, sia come professionista che come consulente degli imprenditori e dei cittadini. Siamo convinti che è arrivato il momento del cambiamento, per questo i giovani dottori commercialisti vogliono essere al fianco del nuovo governo, propositivi e speranzosi di essere ascoltati”. Lo scrive Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, professor Mario Draghi, chiedendo esplicitamente un’audizione a Palazzo Chigi.