Giornalismo in lutto Tutti sconvolti | se ne è andato all’improvviso Ha lavorato fino a poco prima del dramma

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Avrebbe compiuto 61 anni il prossimo aprile. Unha colpito il mondo delpugliese. Era il caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia. Lascia la moglie e tre figli, Eugenio e Ludovica, avuti in prime nozze, e il piccolo Carlo. Era originario di Galatone mosso i primi passi nelle radio e poi nelle televisioni locali, a Teleleccebarbano. Le prime cronache per Quotidiano, poi anche per la Gazzetta del Mezzogiorno, infine l’assunzione a Quotidiano nel marzo 1988. Si chiamava Renato Moro ed è morto a causa di un malore improvviso. Pochi mesi fa aveva persoil padre e poi la madre. Per anni ha guidato la cronaca di Lecce con lo sguardo attento e la curiosità che contraddistingue il lavoro del giornalista. Ha raccontato quello che accadeva nella sua terra sempre con lo stesso spirito, con la stessa passione, identica ...