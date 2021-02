Giornali e libri piratati: la GDF sequestra 10 siti e chiude 329 canali Telegram (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito il sequestro preventivo di urgenza, emesso dalla Procura, di 10 siti web pirata, che sono stati oscurati, tramite i quali sarebbero stati diffusi Giornali, riviste e ebook, permettendo a chiunque di scaricare illecitamente e gratuitamente le relative copie digitali, attraverso link di collegamento a risorse web gestite L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito il sequestro preventivo di urgenza, emesso dalla Procura, di 10web pirata, che sono stati oscurati, tramite i quali sarebbero stati diffusi, riviste e ebook, permettendo a chiunque di scaricare illecitamente e gratuitamente le relative copie digitali, attraverso link di collegamento a risorse web gestite L'articolo

