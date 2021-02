Gioia in Campania, nonna Rosina sconfigge il Covid a 100 anni: nella sua casa di cura 8 sono morti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Covid non ferma nonna Rosina. Alla soglia dei 100 anni, Rosina Ottati ha sconfitto il Coronavirus ed è tornata a Novi Velia, nel Salernitano. La nonnina era tra i positivi registrati della casa anziani del centro. Nell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania non si fa che parlare di lei: una storia commovente che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilnon ferma. Alla soglia dei 100Ottati ha sconfitto il Coronavirus ed è tornata a Novi Velia, nel Salernitano. La nonnina era tra i positivi registrati dellaanziani del centro. Nell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania non si fa che parlare di lei: una storia commovente che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

