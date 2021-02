Ginny & Georgia | su Netflix una nuova Mamma per Amica con le ‘tette più grandi’

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)Unatrentenne alle prese con una figlia quindicenne più matura di lei. Ai più sembrerà la trama di UnaPer, ma in realtà parliamo di, laserierilasciata quest’oggi. Strutturata in 10 episodi, la produzione è stata ideata da Sarah Lampert e ha come protagoniste assolute le attrici Brianne Howey e Antonia Gentry.: trama e anticipazioni La narrazione prenderà il via dal momento in cui la quindicenneMiller (Antonia Gentry) si trasferirà in unacittadina dal New England insieme alla madre ...