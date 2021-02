Ginny & Georgia, la caotica dramedy di Netflix cita ma prende le distanze da Gilmore Girls (recensione) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Accolta da tutti come la nuova Gilmore Girls sin dal debutto del trailer, Ginny & Georgia in realtà cita Una Mamma Per Amica e la prende certamente a modello, ma se ne allontana parecchio nel corso della serie. La nuova dramedy di Netflix è una serie sul rapporto madre figlia ma non solo: Ginny & Georgia ingloba tanti di quegli elementi tematici da far passare il legame principale della trama, talvolta, in secondo piano. Più che una relazione tra una giovane madre e una figlia adolescente è la storia di due donne che cercano di capire come stare al mondo senza snaturare se stesse. Ginny & Georgia sono madre e figlia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Accolta da tutti come la nuovasin dal debutto del trailer,in realtàUna Mamma Per Amica e lacertamente a modello, ma se ne allontana parecchio nel corso della serie. La nuovadiè una serie sul rapporto madre figlia ma non solo:ingloba tanti di quegli elementi tematici da far passare il legame principale della trama, talvolta, in secondo piano. Più che una relazione tra una giovane madre e una figlia adolescente è la storia di due donne che cercano di capire come stare al mondo senza snaturare se stesse.sono madre e figlia ...

lunalovegoo__ : scompaio per un paio d’ore e alice e ginny litigano - shinesmeester : n sei se assisto Ginny e Georgia... - blanchttx : finalmente ginny e georgia ???????????? - DwtHate : luna x ginny canon btw - Ginny_gy : Chi ha osato far partire 'Save your tears' per far ballare quei pizzettari dell'over?! #uominiedonne -