Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari parteciperà alla Serie A! Grande ritorno dopo 4 anni, si parte il 6 marzo

Vanessa Ferrari ha annunciato che parteciperà alla Serie A 2021 di Ginnastica artistiica. Il massimo campionato italiano a squadre scatterà sabato 6 marzo con la prima tappa della regular season ad Ancona e la bresciana sarà in pedana, indossando il body della sua Brixia Brescia con cui ha già conquisitato dodici scudetti in carriera. La 30enne è tornata ad allenarsi su tutti gli attrezzi da ormai un anno, riprendendo il rapporto con l'all-around che mancava dai tempi delle Olimpiadi di Rio 2016. La Farfalla di Orzinuovi non ha però ancora gareggiato sul giro completo da quando ha deciso di rimettersi in gioco nel concorso generale, dunque l'appuntamento in terra marchigiana sarà estremamente importante. La Campionessa del Mondo 2006 ...

