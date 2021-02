GfVip | tagliano le immagini della diretta e il risultato è esilarante | cosa accade a Rosalinda

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il montaggio al cinema come in televisione può creare storie fantastiche e far credere che siano successe cose che nella realtà non si sono mai verificate. Pensate se questo montaggio venisse fatto con leche provengono dalla casa del. LEGGI ANCHE: Dayane smascherata, eccodice mentre è ripresa dalle telecamere È quello che in verità è stato fatto e che è stato pubblicato su Twitter. Protagonista è Adua/. Il filmato condiviso da molti utenti, mostra Adua/in cucina a preparare il caffè e nel fotogramma successivo/Adua seduta al tavolo come se guardasse se stessa. “che guarda Adua farsi il caffè” scrive un utente su Twitterche guarda adua farsi il caffè #TZVIP ...