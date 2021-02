GFVip, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e le notti hot sotto le coperte: 'Andare oltre mi sembrava eccessivo...' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) è stato eliminato dal e lascia nella Casa le neo fidanzata, . Una volta uscito dal Grande Fratello Vip per mano del televoto, Andrea Zenga ha raccontato cos'è realmente accaduto durante le notti ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) è stato eliminato dal e lascia nella Casa le neo fidanzata, . Una volta uscito dal Grande Fratello Vip per mano del televoto,ha raccontato cos'è realmente accaduto durante le...

GrandeFratello : ... e mentre Stefania rientra in Casa, Rosalinda fa i conti con l'assenza di Andrea. #GFVIP - GrandeFratello : 'Il momento più bello del mio #GFVIP'. Per Andrea Zenga e Rosalinda un 'ti aspetto' bello quanto quel famoso bacio. - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANDREA ZENGA. - Codruta19588813 : @GFVIP_Official Grande Andrea e gran bella donna la signora Roberta Termali!! Complimenti per come ha cresciuto i 4… - Mary8392669002 : RT @gfviplover1: Zenga: “In puntata ti hanno fatto un primo piano, eri bellissima. Ma anche così stai bene” Rosalinda: “E quand'è che sto… -