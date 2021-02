Gf Vip: Secondo i media brasiliani è in atto una guerra al televoto tra Brasile e Italia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quest’anno più che mai il televoto del Grande Fratello Vip è stato al centro di contestazioni e polemiche, il motivo sta nei voti che arrivano dal Brasile. Come abbiamo avuto di vedere più volte i connazionali di Dayane Mello hanno sostenuto la concorrente dentro la casa con la loro votazione. Tanto da essersi realmente creata una sorta di “guerra” a suon di voti tra i telespettatori Italiani e quelli brasili del reality. L’ultimo televoto ha poi mostrato la forza che il televoto brasiliano ha sulla scelta degli sfidanti al televoto del Gf Vip Italiano. Al televoto erano Andrea Zenga, Stefania Orlando e Samantha De Grenet, ad uscire è stato Zenga con una percentuale molto bassa, solo il 7% dei voti, ma a sorprendere è stato anche il ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quest’anno più che mai ildel Grande Fratello Vip è stato al centro di contestazioni e polemiche, il motivo sta nei voti che arrivano dal. Come abbiamo avuto di vedere più volte i connazionali di Dayane Mello hanno sostenuto la concorrente dentro la casa con la loro votazione. Tanto da essersi realmente creata una sorta di “” a suon di voti tra i telespettatorini e quelli brasili del reality. L’ultimoha poi mostrato la forza che ilbrasiliano ha sulla scelta degli sfidanti aldel Gf Vipno. Alerano Andrea Zenga, Stefania Orlando e Samantha De Grenet, ad uscire è stato Zenga con una percentuale molto bassa, solo il 7% dei voti, ma a sorprendere è stato anche il ...

