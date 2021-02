GF Vip, Dayane sbotta alle spalle di Stefania Orlando: “Manipola le persone, mi ha ferito” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dayane Mello contro Stefania Orlando Tra poco meno di una settimana Alfonso Signorini decreterà il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Ormai sono saltati tutti gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia e ognuno usa la propria strategia per arrivare alla finalissima. Recentemente Dayane Mello si è lasciata andare ad un ennesimo sfogo nei confronti di Stefania Orlando. Nello specifico, la modella brasiliana ha sparlato alle spalle della moglie di Simone Gianlorenzi e lo ha fatto con la compagna d’avventura Samantha De Grenet. Stando alla sudamericana, alla bionda conduttrice non fregherebbe nulla di Rosalinda Cannavò e la sua sarebbe solo un piano strategico per rimanere a lungo dentro il reality show di Canale 5. La ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Mello controTra poco meno di una settimana Alfonso Signorini decreterà il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Ormai sono saltati tutti gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia e ognuno usa la propria strategia per arrivare alla finalissima. RecentementeMello si è lasciata andare ad un ennesimo sfogo nei confronti di. Nello specifico, la modella brasiliana ha sparlatospdella moglie di Simone Gianlorenzi e lo ha fatto con la compagna d’avventura Samantha De Grenet. Stando alla sudamericana, alla bionda conduttrice non fregherebbe nulla di Rosalinda Cannavò e la sua sarebbe solo un piano strategico per rimanere a lungo dentro il reality show di Canale 5. La ...

natjaguarlovato : RT @gayit: Gf Vip, Tommaso Zorzi vs. Dayane Mello: 'Venire in tv e dire 'Sono mezza lesbica', mi sta sul ca**o' - VIDEO - Villane47062067 : RT @gayit: Gf Vip, Tommaso Zorzi vs. Dayane Mello: 'Venire in tv e dire 'Sono mezza lesbica', mi sta sul ca**o' - VIDEO - ck4rol : RT @gayit: Gf Vip, Tommaso Zorzi vs. Dayane Mello: 'Venire in tv e dire 'Sono mezza lesbica', mi sta sul ca**o' - VIDEO - pensologodurmo : RT @gayit: Gf Vip, Tommaso Zorzi vs. Dayane Mello: 'Venire in tv e dire 'Sono mezza lesbica', mi sta sul ca**o' - VIDEO - njwnimri4ever : RT @gayit: Gf Vip, Tommaso Zorzi vs. Dayane Mello: 'Venire in tv e dire 'Sono mezza lesbica', mi sta sul ca**o' - VIDEO -