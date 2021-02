Gf Vip 5 | Cecilia Capriotti | “Maria Teresa Ruta? Una stratega | era stata bravissima a fare quella scenata pazzesca”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’attriceuna delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 5. Entrata in corsa a programma inoltrato, si è saputa distinguere e far notare dal pubblico nonostante la breve permanenza. Ora, a diverse settimane dalla sua eliminazione dal gioco, si è raccontata a 360 gradi in una intervista al settimanale Chi.ha parlato della sua avventura nel reality ma anche della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. In contrasto con l’immagine sexy e chic trasmessa durante il Gfracconta di essere una casalinga doc e pensa che forse mostrare questo sua lato l’avrebbe favorita maggiormente nel gioco: Lavo, cucino, stiro. Sono ipocondriaca non faccio entrare nessuno. Altro che chic, mi vendo proprio male. Se avessi mostrato il mio lato casalingo, la ...