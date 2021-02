Get Out, Daniel Kaluuya: "Non sono stato invitato alla premiere del Sundance anche se ero il protagonista" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Daniel Kaluuya ricorda con amarezza il mancato invito alla premiere dell'hit horror Scappa - Get Out da parte del Sundance Film Festival nel 2017. L'interprete dell'hit horror Scappa - Get Out, Daniel Kaluuya, ha rivelato di non aver ricevuto un invito per partecipare all'anteprima del film al Sundance Film Festival nel 2017 nonostante fosse il protagonista. In un'intervista con il Graham Norton Show, Daniel Kaluuya ha ricordato l'aneddoto spiegando che in quel periodo si trovava ad Atlanta sul set di Black Panther. Visto che ci teneva molto a partecipare all'anteprima del film, l'attore si era organizzato in modo da potersi allontanare dal set in caso di invito. Invito che però non è mai arrivato. "Il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ricorda con amarezza il mancato invitodell'hit horror Scappa - Get Out da parte delFilm Festival nel 2017. L'interprete dell'hit horror Scappa - Get Out,, ha rivelato di non aver ricevuto un invito per partecipare all'anteprima del film alFilm Festival nel 2017 nonostante fosse il. In un'intervista con il Graham Norton Show,ha ricordato l'aneddoto spiegando che in quel periodo si trovava ad Atlanta sul set di Black Panther. Visto che ci teneva molto a partecipare all'anteprima del film, l'attore si era organizzato in modo da potersi allontanare dal set in caso di invito. Invito che però non è mai arrivato. "Il ...

