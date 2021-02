Germania condanna ex colonnello di Assad, sentenza storica sulle torture in Siria (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una sentenza storica, che segna un primo vagito di giustizia per le vittime del regime Siriano di Bashar al-Assad. Così gli attivisti per i diritti umani descrivono la condanna in un tribunale tedesco di Eyad al-Gharib, ex membro della polizia segreta di Assad, giudicato colpevole di complicità in crimini contro l’umanità. Mai prima d’ora un funzionario del governo Siriano era stato condannato per il suo ruolo nel sistema di tortura statale del regime. “Il messaggio che questa decisione invia al regime Siriano è che questi crimini non verranno dimenticati. In realtà, questo è solo l’inizio ”, ha promesso Patrick Kroker, avvocato del Centro europeo per i diritti costituzionali e umani. A ottobre è prevista la conclusione del processo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una, che segna un primo vagito di giustizia per le vittime del regimeno di Bashar al-. Così gli attivisti per i diritti umani descrivono lain un tribunale tedesco di Eyad al-Gharib, ex membro della polizia segreta di, giudicato colpevole di complicità in crimini contro l’umanità. Mai prima d’ora un funzionario del governono era statoto per il suo ruolo nel sistema di tortura statale del regime. “Il messaggio che questa decisione invia al regimeno è che questi crimini non verranno dimenticati. In realtà, questo è solo l’inizio ”, ha promesso Patrick Kroker, avvocato del Centro europeo per i diritti costituzionali e umani. A ottobre è prevista la conclusione del processo ...

