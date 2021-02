Germania, cittadini rifiutano vaccino AstraZeneca: troppa paura degli effetti collaterali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Berlino, 24 feb – Il timore per gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca trasformano in un flop la campagna di vaccinazione in Germania: i i cittadini rifiutano di farlo. Così il governo ha deciso di “propinarlo” ai dipendenti pubblici, come insegnanti e agenti di polizia. vaccino AstraZeneca, il timore per gli effetti collaterali Quindi ora si passerà alla vaccinazione degli insegnanti e del personale scolastico con il vaccino di Oxford e il vaccino AstraZeneca. Questa decisione mira al ritorno quanto prima delle lezioni scolastiche in presenza ma, soprattutto, punta a minare lo scetticismo mostrato dai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Berlino, 24 feb – Il timore per glideltrasformano in un flop la campagna di vaccinazione in: i idi farlo. Così il governo ha deciso di “propinarlo” ai dipendenti pubblici, come insegnanti e agenti di polizia., il timore per gliQuindi ora si passerà alla vaccinazioneinsegnanti e del personale scolastico con ildi Oxford e il. Questa decisione mira al ritorno quanto prima delle lezioni scolastiche in presenza ma, soprattutto, punta a minare lo scetticismo mostrato dai ...

