Gérard Depardieu: il suo avvocato risponde alle accuse, sostenendo l'innocenza dell'attore (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'avvocato di Gérard Depardieu ha risposto alle accuse di stupro e molestie sessuali rivolte alla star francese da un'attrice. Gérard Depardieu ha risposto, tramite il proprio avvocato, alle accuse di stupro e molestie sessuali che gli sono state rivolte e legate a un caso del 2018. Hervé Temime è infatti intervenuto ai microfoni di una stazione radiofonica locale, France Inter, difendendo il proprio cliente. Il legale ha dichiarato che Gérard Depardieu: "respinge fermamente queste accuse e ha il diritto di essere difeso e dovrebbe essere considerato innocente fino a prova contraria". Temime ha aggiunto: "Se c'è un caso in cui la presunzione di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'diha rispostodi stupro e molestie sessuali rivolte alla star francese da un'attrice.ha risposto, tramite il propriodi stupro e molestie sessuali che gli sono state rivolte e legate a un caso del 2018. Hervé Temime è infatti intervenuto ai microfoni di una stazione radiofonica locale, France Inter, difendendo il proprio cliente. Il legale ha dichiarato che: "respinge fermamente questee ha il diritto di essere difeso e dovrebbe essere considerato innocente fino a prova contraria". Temime ha aggiunto: "Se c'è un caso in cui la presunzione di ...

