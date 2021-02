Gérard Depardieu è stato incriminato per violenza sessuale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa francese Afp, l’attore 72enne Gérard Depardieu è stato incriminato per stupro e violenza sessuale. L’incriminazione è avvenuta lo scorso dicembre ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. L’accusa gli è stata rivolta da una giovane attrice, all’epoca dei fatti 22enne, che sostiene di essere stata violentata nel 2018 per due volte, il 7 e il 13 agosto, nella casa parigina dell’attore, dove si era recata per le prove in vista di una pièce teatrale cui avrebbero dovuto partecipare entrambi. La giovane donna aveva sporto immediatamente denuncia, ma l’indagine era stata archiviata nel 2019 per assenza di prove, salvo poi essere riaperta nel 2020 appunto. Già all’epoca dei fatti Depardieu si era detto estraneo a ogni ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa francese Afp, l’attore 72enneper stupro e. L’incriminazione è avvenuta lo scorso dicembre ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. L’accusa gli è stata rivolta da una giovane attrice, all’epoca dei fatti 22enne, che sostiene di essere stata violentata nel 2018 per due volte, il 7 e il 13 agosto, nella casa parigina dell’attore, dove si era recata per le prove in vista di una pièce teatrale cui avrebbero dovuto partecipare entrambi. La giovane donna aveva sporto immediatamente denuncia, ma l’indagine era stata archiviata nel 2019 per assenza di prove, salvo poi essere riaperta nel 2020 appunto. Già all’epoca dei fattisi era detto estraneo a ogni ...

