Gérard Depardieu accusato di stupro e violenza sessuale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stupro e violenza sessuale. Sono questi i capi d’accusa che pendono sulla testa di Gérard Depardieu, il celebre attore francese finito nell’occhio del ciclone nell’agosto del 2018, quando un’attrice rimasta anonima, che Le Parisien all’epoca definì come «una giovane comica e ballerina ventenne», lo ha denunciato per essere stata violentata due volte da Depardieu nel suo appartamento di Parigi. La denuncia era di pochi giorni successiva alle presunte violenze che, secondo l’attrice, sarebbero avvenute il 7 e il 13 agosto du tre anni fa. Secondo Bfm TV i due si sarebbero incontrati quando Depardieu ha tenuto una master-class nella sua scuola, circostanza che li avrebbe portati a frequentarsi «per ripetizioni informali per una pièce teatrale», come ha scritto Le Parisien. https://twitter.com/le_Parisien/status/1364270292214951939 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stupro e violenza sessuale. Sono questi i capi d’accusa che pendono sulla testa di Gérard Depardieu, il celebre attore francese finito nell’occhio del ciclone nell’agosto del 2018, quando un’attrice rimasta anonima, che Le Parisien all’epoca definì come «una giovane comica e ballerina ventenne», lo ha denunciato per essere stata violentata due volte da Depardieu nel suo appartamento di Parigi. La denuncia era di pochi giorni successiva alle presunte violenze che, secondo l’attrice, sarebbero avvenute il 7 e il 13 agosto du tre anni fa. Secondo Bfm TV i due si sarebbero incontrati quando Depardieu ha tenuto una master-class nella sua scuola, circostanza che li avrebbe portati a frequentarsi «per ripetizioni informali per una pièce teatrale», come ha scritto Le Parisien. https://twitter.com/le_Parisien/status/1364270292214951939

Agenzia_Ansa : Guai per Gérard Depardieu, l'attore francese è indagato per stupro e violenza sessuale. L'inchiesta era stata archi… - wireditalia : Le accuse all'attore francese gli sono state rivolte da una giovane donna di cui avrebbe abusato per due volte nell… - MarioManca : Gérard #Depardieu accusato di stupro e violenza sessuale - MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: Ad accusare Gerard Depardieu è la stessa donna che lo aveva già denunciato tre anni fa, ma il tribunale archiviò l'inchiest… - GisellaPagano : Gérard Depardieu indagato per stupro e violenza sessuale - Cultura & Spettacoli - ANSA -