Gérard Depardieau | è accusato di stupro il più famoso attore francese al mondo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il più notoDepardieu è ufficialmente sotto inchiesta per: un’accusa, questa, che risale al lontano agosto 2018, quando una giovane attrice – allora 22enne – denunciò alla gendarmeria di Lambesc (Provenza) di aver subito violenze sessuali due volte, pochi giorni prima – precisamente il 7 e il 13 Agosto – nella casa parigina dell’. Pare che la ragazza lo conoscesse e frequentasse “per ripetizioni informali per una pièce teatrale”, così scrisse ai tempi Le Parisien. Ma sin dal principio, Depardieu, ormai 72enne, ha negato. Nel 2019 l’indagine era stata archiviata per mancanza di prove, ma nell’estate 2020 è stata riaperta. Lo ha scritto Agence France-Presse, citando fonti giudiziarie. Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.