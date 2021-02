Georgia | il blitz dei reparti antisommossa della polizia per arrestare il leader dell’opposizione – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella mattinata di mercoledì 23 febbraio a Tbilisi, ina hanno eseguito unnel quartier generale del Movimento Nazionale Unito (Unm) perNika Melia,conservatore del principale partito d’opposizione. Oltre a Melia, secondo gli attivisti dell’Unm, sono state fermate altre 12 persone. L’arresto di Melia giunge a poche ore dalla nomina parlamentare del nuovo primo ministro, Irakli Garibashvili. Le accuse per incitamento alla violenza Melia, già membro del parlamento dal 2016 al 2019, è accusato di incitamento alla violenza per le manifestazioni anti-governative del 2019, per le quali fu fermato e rilasciato su cauzione. La stessa cauzione fu poi aumentata a 9 mila euro e Melia si ...