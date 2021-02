Gentile: “L’obiettivo del Milan era entrare in Champions League” | News (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Gentile ha parlato della stagione del Milan, concludendo il discorso dicendo che l'Inter è la favorita per lo scudetto Gentile: “L’obiettivo del Milan era entrare in Champions League” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le ultime notizie sulha parlato della stagione del, concludendo il discorso dicendo che l'Inter è la favorita per lo scudetto: “delerainPianeta

PianetaMilan : #Gentile : 'L'obiettivo del @acmilan era entrare in @ChampionsLeague ' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… - holapablito1 : RT @otna109: In tutto questo gran casino, l’unico obiettivo é Pierpaolo. Umanamente parlando, per me è lui il vincitore. Elegante, obiettiv… - casino90210 : RT @otna109: In tutto questo gran casino, l’unico obiettivo é Pierpaolo. Umanamente parlando, per me è lui il vincitore. Elegante, obiettiv… - Ele08483358 : RT @otna109: In tutto questo gran casino, l’unico obiettivo é Pierpaolo. Umanamente parlando, per me è lui il vincitore. Elegante, obiettiv… - riverflow1211 : RT @otna109: In tutto questo gran casino, l’unico obiettivo é Pierpaolo. Umanamente parlando, per me è lui il vincitore. Elegante, obiettiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentile L’obiettivo «Siete venduti, sparite». Accuse, insulti e sfottò: la frattura nella base M5S Corriere della Sera