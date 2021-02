Genshin Impact è costato $100 milioni e si prevedono $200 milioni all'anno per il suo continuo sviluppo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Genshin Impact ha colto tutti di sorpresa quando è stato lanciato. Nonostante fosse un titolo mobile gratuito che alla fine è arrivato su PC e console, ha chiaramente richiesto molto tempo e impegno. Ma sembra che lo sforzo e il tempo richiesti per il titolo siano molto più di quanto potremmo immaginare. Come tradotto e trascritto dall'utente Twitter AE Entropy, il presidente dello sviluppatore miHoYo, Cai Haoyu, ha tenuto una presentazione alla Shanghai Jiao Tong University Alumni Association of Silicon Valley e ha parlato dello sviluppo del gioco. In questa occasione ha rivelato che il gioco è costato $ 100 milioni di dollari per la produzione. Questo è un numero piuttosto sbalorditivo, soprattutto per un titolo mobile, ma è ancora più sbalorditivo il fatto che con i piani attuali ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha colto tutti di sorpresa quando è stato lanciato. Nonostante fosse un titolo mobile gratuito che alla fine è arrivato su PC e console, ha chiaramente richiesto molto tempo e impegno. Ma sembra che lo sforzo e il tempo richiesti per il titolo siano molto più di quanto potremmo immaginare. Come tradotto e trascritto dall'utente Twitter AE Entropy, il presidente dello sviluppatore miHoYo, Cai Haoyu, ha tenuto una presentazione alla Shanghai Jiao Tong University Alumni Association of Silicon Valley e ha parlato dellodel gioco. In questa occasione ha rivelato che il gioco è$ 100di dollari per la produzione. Questo è un numero piuttosto sbalorditivo, soprattutto per un titolo mobile, ma è ancora più sbalorditivo il fatto che con i piani attuali ...

