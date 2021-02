Gattuso: «Non recuperiamo nessuno domani. Mertens verrà in panchina ma ha 15 minuti di autonomia» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Granada. Avete avuto tanti infortuni, si può fare la conta di chi ha recuperato o sta meglio? «Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo e lo saranno domani. Abbiamo perso Osimhen. Del resto non recuperiamo nessuno. Demme e Hysaj non sono pronti a partire con la squadra». Come sta Mertens? «Dries è arrivato ieri, ha fatto 25 minuti di allenamento individuale. domani verrà in panchina ma è fermo da tanto tempo, ha massimo 15 minuti di autonomia e solo perché ha dato la sua disponibilità. domani vedremo se avremo bisogno come fare». Vista l’emergenza in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’allenatore del Napoli, Rino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Granada. Avete avuto tanti infortuni, si può fare la conta di chi ha recuperato o sta meglio? «Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo e lo saranno. Abbiamo perso Osimhen. Del resto non. Demme e Hysaj non sono pronti a partire con la squadra». Come sta? «Dries è arrivato ieri, ha fatto 25di allenamento individuale.inma è fermo da tanto tempo, ha massimo 15die solo perché ha dato la sua disponibilità.vedremo se avremo bisogno come fare». Vista l’emergenza in ...

