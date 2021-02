Gattuso: 'Io il primo responsabile. Ora parlare meno e fare di più' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torna a parlare Rino Gattuso dopo il silenzio stampa deciso dalla società in seguito al k.o. in casa dell'Atalanta. Domani, al Maradona, la mission sarà rimontare il 2 - 0 subito all'andata: "Non sarà ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torna aRinodopo il silenzio stampa deciso dalla società in seguito al k.o. in casa dell'Atalanta. Domani, al Maradona, la mission sarà rimontare il 2 - 0 subito all'andata: "Non sarà ...

ZZiliani : #AtalantaNapoli 0-0 a fine primo tempo con #Gasperini espulso. Se cacciano anche #Gattuso, per il #Napoli potrebbe mettersi bene. - sportli26181512 : Gattuso: 'Io il primo responsabile. Ora parlare meno e fare di più': Gattuso: 'Io il primo responsabile. Ora parlar… - antonio_gaito : RILEGGI LIVE - #Gattuso: 'Basta chiacchiere. Vogliamo provarci, ma è out Osimhen, Mertens ha 20 minuti', #Meret: 'C… - passiondfutbol : #Gattuso in conferenza: “C’è poco da rispondere, siamo attraversando un momento negativo e stiamo facendo fatica a… - BombeDiVlad : ?? #Napoli, #Gattuso parla alla vigilia della sfida contro il #Granada ????“Niente calcoli, dobbiamo vincere” #LBDV… -