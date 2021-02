Francia, fiducia imprese manifatturiere sale meno del previsto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Migliora la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di febbraio. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è aumentato a 97 punti dai 96 di gennaio (98 la prima lettura), ma risulta inferiore alle attese degli analisti che avevano previsto una crescita a 99 punti. L‘indice complessivo del clima degli affari è sceso a 90 da 91 punti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi diminuisce a 88 da 92 punti. Il clima nel commercio al dettaglio scende di quattro punti a 89, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale calano a 85 dagli 88 punti di gennaio. L’INSEE sottolinea che quello di febbraio è il secondo calo consecutivo dell’indice complessivo del clima degli affari, a causa del perdurare della crisi sanitaria. “Il clima imprenditoriale si è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Migliora ladellefrancesi nel mese di febbraio. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è aumentato a 97 punti dai 96 di gennaio (98 la prima lettura), ma risulta inferiore alle attese degli analisti che avevanouna crescita a 99 punti. L‘indice complessivo del clima degli affari è sceso a 90 da 91 punti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi diminuisce a 88 da 92 punti. Il clima nel commercio al dettaglio scende di quattro punti a 89, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale calano a 85 dagli 88 punti di gennaio. L’INSEE sottolinea che quello di febbraio è il secondo calo consecutivo dell’indice complessivo del clima degli affari, a causa del perdurare della crisi sanitaria. “Il clima imprenditoriale si è ...

