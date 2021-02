Francesco Totti e Ilary Blasi in gita con la famiglia sul lago di Bracciano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Francesco Totti e Ilary Blasi approfittano del primo tiepido sole per una gita fuori porta in famiglia. Con i figli e le suocere al seguito hanno raggiunto il lago di Bracciano: il luogo dove si sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021)approfittano del primo tiepido sole per unafuori porta in. Con i figli e le suocere al seguito hanno raggiunto ildi: il luogo dove si sono ...

stockazz : Chi non ama questa gente non ama il calcio #ForzaRoma FRANCESCO TOTTI ALLA BOBO TV:'GLI ANNI CON CASSANO SONO STA… - alinatede : RT @Robertozaccaria: Grazie a Francesco Totti che ci sostiene nella campagna del Cir-Rifugiati #ioliproteggo a favore dei minori stranieri… - Robertozaccaria : Grazie a Francesco Totti che ci sostiene nella campagna del Cir-Rifugiati #ioliproteggo a favore dei minori stranieri non accompagnati 45591 - PortiusPaula : RT @rtl1025: 'Caro Francesco #Totti sei il mio idolo è anche grazie a te che ho imparato ad amare il calcio!' @GianGinoble #Totti40 #ILVOLO… - tifojuventus38 : @Totti ciao francesco visto che Sei l' idolo di mio figlio Anys ti Mando qualche video dimi Cosa ne pensi e poi ho… -