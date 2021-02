Frana il cimitero, centinaia di bare in mare. Video del momento del crollo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una parte del cimitero di Camogli è Franata nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio, finendo a picco sul mare sottostante. Nelle immagini riprese da un gruppo di operai al lavoro sulle tombe, si vede come un’intera ala del cimitero con loculi e cappelle si spezzi per scomparire in pochi secondi nel vuoto. Sono delle immagini davvero shock, con la conseguenza che duecento bare, che erano sistemate nei loculi, sono finite in mare ed è ancora in corso il recupero, non semplice. Non si sono però avute conseguenze per le persone e per gli operai che si trovano vicino all’area crollata. La parte del cimitero inghiottita dalla Frana era già in precedenza transennata perché soggetta a scricchiolii e fratture. Questo ha fatto in modo che nessuno potesse ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una parte deldi Camogli èta nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio, finendo a picco sulsottostante. Nelle immagini riprese da un gruppo di operai al lavoro sulle tombe, si vede come un’intera ala delcon loculi e cappelle si spezzi per scomparire in pochi secondi nel vuoto. Sono delle immagini davvero shock, con la conseguenza che duecento, che erano sistemate nei loculi, sono finite ined è ancora in corso il recupero, non semplice. Non si sono però avute conseguenze per le persone e per gli operai che si trovano vicino all’area crollata. La parte delinghiottita dallaera già in precedenza transennata perché soggetta a scricchiolii e fratture. Questo ha fatto in modo che nessuno potesse ...

