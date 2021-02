Frana cimitero Camogli, Toti chiede a Governo Stato mobilitazione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) GENOVA – Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato la richiesta di “Stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione civile”, inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, per il crollo della falesia su cui sorgeva il cimitero di Camogli. La Regione spiega in una nota che si tratta di una procedura legata a un’emergenza locale, ma di dimensioni sovraregionali per le forze da mettere in campo. Per questo, la richiesta del governatore segue l’interlocuzione avvenuta ieri con Borrelli e con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per consentire di anticipare i tempi dell’intervento dei militari del reparto speciale Comsubin della Marina militare, sul posto da questa mattina per il sopralluogo finalizzato alla valutazione dell’intervento di recupero dei feretri finiti in mare e dello smaltimento del materiale di frana. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) GENOVA – Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato la richiesta di “Stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione civile”, inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, per il crollo della falesia su cui sorgeva il cimitero di Camogli. La Regione spiega in una nota che si tratta di una procedura legata a un’emergenza locale, ma di dimensioni sovraregionali per le forze da mettere in campo. Per questo, la richiesta del governatore segue l’interlocuzione avvenuta ieri con Borrelli e con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per consentire di anticipare i tempi dell’intervento dei militari del reparto speciale Comsubin della Marina militare, sul posto da questa mattina per il sopralluogo finalizzato alla valutazione dell’intervento di recupero dei feretri finiti in mare e dello smaltimento del materiale di frana.

