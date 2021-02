Formazioni ufficiali Barcellona-Elche, Liga 2020/2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Barcellona-Elche, match valido per il recupero della prima giornata della Liga 2020/2021. I blaugrana devono riscattarsi dopo il passo falso contro il Cadice e puntano a scavalcare nuovamente il Siviglia, riportandosi al terzo posto. Sulla loro strada l’Elche, in piena lotta per non retrocedere e alla ricerca di punti. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:00 di mercoledì 24 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Barcellona: Ter Stegen; Pique, Pjanic, Braithwaite, Messi, Pedri, Trincao, Jordi Alba, De Jong, Umtiti, Mingueza. Elche: Badia; Verdù, Mfulu, Boyé, Milla, Guti, Barragan, Rigoni, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ledi, match valido per il recupero della prima giornata della. I blaugrana devono riscattarsi dopo il passo falso contro il Cadice e puntano a scavalcare nuovamente il Siviglia, riportandosi al terzo posto. Sulla loro strada l’, in piena lotta per non retrocedere e alla ricerca di punti. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:00 di mercoledì 24 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: Ter Stegen; Pique, Pjanic, Braithwaite, Messi, Pedri, Trincao, Jordi Alba, De Jong, Umtiti, Mingueza.: Badia; Verdù, Mfulu, Boyé, Milla, Guti, Barragan, Rigoni, ...

