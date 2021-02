Fontana: “Basta dipendere dall’estero, produciamo il vaccino in Italia” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) MILANO – “Non possiamo dipendere da produzioni dall’estero, ne abbiamo bisogno di una nostra. So che domani Giorgetti (ministro allo sviluppo, ndr) incontra i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, mi sembra che questa della produzione in Italia debba essere direzione alla quale tutti dobbiamo tendere“. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione del nuovo piano vaccinale lombardo. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) MILANO – “Non possiamo dipendere da produzioni dall’estero, ne abbiamo bisogno di una nostra. So che domani Giorgetti (ministro allo sviluppo, ndr) incontra i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, mi sembra che questa della produzione in Italia debba essere direzione alla quale tutti dobbiamo tendere“. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione del nuovo piano vaccinale lombardo.

