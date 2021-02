Fonseca “La qualificazione non è ancora chiusa” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La qualificazione non è chiusa, conosco bene la mentalità del Braga e gli avversari avranno l’intenzione di rovesciare il risultato. Dobbiamo avere l’ambizione di vincere la partita, non di gestirla”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Si riparte dal 2-0 a favore dei giallorossi maturato in Portogallo. All’Olimpico tornerà dal 1? El Shaarawy: “Stephan è pronto per giocare e domani scenderà in campo. Se può giocare da laterale? Sarà difficile ma se la squadra avrà bisogno, Stephan giocherà anche in quel ruolo”. Sul fatto che questo possa essere il momento decisivo della stagione, per Fonseca “lo è dal primo giorno. Ma voglio solo pensare alla partita di Europa League, dobbiamo prima chiudere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lanon è, conosco bene la mentalità del Braga e gli avversari avranno l’intenzione di rovesciare il risultato. Dobbiamo avere l’ambizione di vincere la partita, non di gestirla”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma Pauloalla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Si riparte dal 2-0 a favore dei giallorossi maturato in Portogallo. All’Olimpico tornerà dal 1? El Shaarawy: “Stephan è pronto per giocare e domani scenderà in campo. Se può giocare da laterale? Sarà difficile ma se la squadra avrà bisogno, Stephan giocherà anche in quel ruolo”. Sul fatto che questo possa essere il momento decisivo della stagione, per“lo è dal primo giorno. Ma voglio solo pensare alla partita di Europa League, dobbiamo prima chiudere ...

