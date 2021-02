Folle fuga in moto da Seriate ad Albano: multa da mille euro e via la patente (appena presa) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nei giorni scorsi la pattuglia di pronto intervento della Polizia locale di Seriate, durante il presidio viabilistico di sicurezza nella zona delle scuole, si è imbattuta in un motociclo che privo di targa percorreva pericolosamente via europa. Avendo il fondato sospetto che si potesse trattare di un mezzo rubato, la pattuglia ha intimato l’alt al conducente, che incurante degli agenti è fuggito verso il centro di Seriate, a velocità elevata e pure impennando. Ne è scaturito un inseguimento, con il motociclista che al fine di sottrarsi al controllo di polizia è fuggito per circa 5 km, senza rispettare la segnaletica stradale e sorpassando, incurante delle sirene, dei lampeggianti attivati dagli agenti e delle ripetute richieste di fermarsi con il microfono di servizio. L’inseguimento, iniziato a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nei giorni scorsi la pattuglia di pronto intervento della Polizia locale di, durante il presidio viabilistico di sicurezza nella zona delle scuole, si è imbattuta in unciclo che privo di targa percorreva pericolosamente viapa. Avendo il fondato sospetto che si potesse trattare di un mezzo rubato, la pattuglia ha intimato l’alt al conducente, che incurante degli agenti è fuggito verso il centro di, a velocità elevata e pure impennando. Ne è scaturito un inseguimento, con ilciclista che al fine di sottrarsi al controllo di polizia è fuggito per circa 5 km, senza rispettare la segnaletica stradale e sorpassando, incurante delle sirene, dei lampeggianti attivati dagli agenti e delle ripetute richieste di fermarsi con il microfono di servizio. L’inseguimento, iniziato a ...

