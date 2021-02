"Floris ma come fai?". Cacciari lo "ribalta". la durissima verità sul governo Draghi | Video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Ma Floris, ma come fa?". Massimo Cacciari, in collegamento con DiMartedì a La7, è letteralmente sconcertato. Il conduttore gli ha appena chiesto quali riforme sarà in grado di portare a compimento il governo di Mario Draghi, che davanti a sé ha ancora 2 anni di legislatura (ammesso che tutto fili liscio). Il filosofo non ha mai professato grande ottimismo: "Quel che deva fare Draghi è chiarissimo, affrontare il problema dell'organizzazione efficiente della vaccinazione, approntare un Recovery Plan concreto, che non sia un libro dei sogni, spendere bene i quattrini che arriveranno, i ristori per attenuare la drammatica situazione in cui un terzo del Paese e poi ha finito...". A non convincere l'ex sindaco di Venezia è il tipo di maggioranza che lo sostiene, così ampia e così ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Ma, mafa?". Massimo, in collegamento con DiMartedì a La7, è letteralmente sconcertato. Il conduttore gli ha appena chiesto quali riforme sarà in grado di portare a compimento ildi Mario, che davanti a sé ha ancora 2 anni di legislatura (ammesso che tutto fili liscio). Il filosofo non ha mai professato grande ottimismo: "Quel che deva fareè chiarissimo, affrontare il problema dell'organizzazione efficiente della vaccinazione, approntare un Recovery Plan concreto, che non sia un libro dei sogni, spendere bene i quattrini che arriveranno, i ristori per attenuare la drammatica situazione in cui un terzo del Paese e poi ha finito...". A non convincere l'ex sindaco di Venezia è il tipo di maggioranza che lo sostiene, così ampia e così ...

