Flick | «Vittoria meritata | volevamo mettere la Lazio sotto pressione» – VIDEO

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le parole in conferenza stampa tecnico del Bayern Monaco Hansidopo la nettaper 4-1 sulla. Ecco la sua analisi Il tecnico del Bayern Monaco Hansiha commentato in conferenza stampa la nettaper 4-1 sullanella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.– «Da un certo punto di vista sì, la Champions è qualcosa di davvero speciale per noi. Dopo la sfide contro Bielefeld e Francoforte, la squadra voleva mostrare di cosa è capace fin dal primo minuto. Volevano metterli, portarli a fare errori. Volevano recuperare la palla prima possibile. E siamo riusciti a segnare alla prima opportunità. Abbiamo approfittato delle ...

