Fisco, in arrivo 340mila controlli: le categorie interessate (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono circa 340mila i lavoratori autonomi e le piccole imprese finite sotto i riflettori dell’Agenzia dell’Entrate. L’obiettivo del Fisco per il triennio 2021-2023, dichiarato nel “Piano della perfomance” è proprio quello di passare al vaglio centinaia di migliaia di partite Iva come azione di contrasto all’evasione fiscale. Fisco, in arrivo 340mila controlli sulle partite Iva: il piano Le operazioni per il recupero del sommerso passeranno attraverso l’implementazione dell’adempimento collaborativo, su cui punta l’Agenzia e che avrebbe consentito di ottenere riscontri positivi negli ultimi anni. Il piano è di far rientrare nel periodo di riferimento, una percentuale di modelli 730 precompilati trasmessi dal contribuente pari al 15% del totale dei 730 ricevuti dall’Agenzia. Per questo il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono circai lavoratori autonomi e le piccole imprese finite sotto i riflettori dell’Agenzia dell’Entrate. L’obiettivo delper il triennio 2021-2023, dichiarato nel “Piano della perfomance” è proprio quello di passare al vaglio centinaia di migliaia di partite Iva come azione di contrasto all’evasione fiscale., insulle partite Iva: il piano Le operazioni per il recupero del sommerso passeranno attraverso l’implementazione dell’adempimento collaborativo, su cui punta l’Agenzia e che avrebbe consentito di ottenere riscontri positivi negli ultimi anni. Il piano è di far rientrare nel periodo di riferimento, una percentuale di modelli 730 precompilati trasmessi dal contribuente pari al 15% del totale dei 730 ricevuti dall’Agenzia. Per questo il ...

