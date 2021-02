Fiorentina, Ribery verso il recupero: Prandelli ottimista per l’Udinese (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fiorentina, buone notizie per Ribery: il fantasista francese oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo Viola Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, prosegue spedita la fase di recupero per Franck Ribery. Il fantasista francese da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo dopo aver passato le due sedute a lavorare individualmente. Una buona notizia per Cesare Prandelli che conta di poter schierare Ribery per la sfida alla DACIA Arena contro l’Udinese in programma domenica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021), buone notizie per: il fantasista francese oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo Viola Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, prosegue spedita la fase diper Franck. Il fantasista francese da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo dopo aver passato le due sedute a lavorare individualmente. Una buona notizia per Cesareche conta di poter schierareper la sfida alla DACIA Arena controin programma domenica. Leggi su Calcionews24.com

