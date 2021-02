Fiorentina, Lo Monaco: “Incontro con Sarri una bufala, vi spiego. Prandelli dirigente? Rispondo così” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questa Fiorentina non sarebbe ideale per Sarri.così Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo di Palermo e Catania intervenuto rispetto ad alcuni temi legati alla Fiorentina. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Radio Toscana, il dirigente ha voluto chiarire la sua posizione rispetto alle ultime indiscrezioni - successivamente smentite dal club viola - che avrebbero visto i fiesolani incontrarsi con l'ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Ecco le parole di Lo Monaco, puntuale nel sottolineare la bravura dei toscani nel appiattire subito queste voci che avrebbero visto un probabile esonero di Cesare Prandelli:"La Fiorentina ha fatto bene ha smentire l’Incontro ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questanon sarebbe ideale perPietro Lo, ex direttore sportivo di Palermo e Catania intervenuto rispetto ad alcuni temi legati alla. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Radio Toscana, ilha voluto chiarire la sua posizione rispetto alle ultime indiscrezioni - successivamente smentite dal club viola - che avrebbero visto i fiesolani incontrarsi con l'ex tecnico della Juventus Maurizio. Ecco le parole di Lo, puntuale nel sottolineare la bravura dei toscani nel appiattire subito queste voci che avrebbero visto un probabile esonero di Cesare:"Laha fatto bene ha smentire l’...

