Fiorentina, Commisso punge Chiesa: “Ogni giorno manda messaggi d’amore alla Juve. Con noi mai fatto…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Nazione trattando diversi temi legati all'attualità dle mondo Viola. Dal mister Prandelli fino alle voci sul presunto contatto con Sarri. Inoltre, il numero uno del club ha mandato anche una piccola frecciata all'ex Federico Chiesa, ora alla Juventus.Commisso a 360°caption id="attachment 967623" align="alignnone" width="766" Fiorentina Commisso (getty images)/caption"In un anno ho speso più per gestire la Fiorentina di quanto sia costato comprare lo Spezia. La verità è che quando nel 2002 c’era da acquistare la squadra per pochi milioni, nessun fiorentino si fece avanti", ha esordito Commisso senza peli sulla lingua. "Non ho programmato? La ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rocco, presidente della, ha parlato a La Nazione trattando diversi temi legati all'attualità dle mondo Viola. Dal mister Prandelli fino alle voci sul presunto contatto con Sarri. Inoltre, il numero uno del club hato anche una piccola frecciata all'ex Federico, orantus.a 360°caption id="attachment 967623" align="alignnone" width="766"(getty images)/caption"In un anno ho speso più per gestire ladi quanto sia costato comprare lo Spezia. La verità è che quando nel 2002 c’era da acquistare la squadra per pochi milioni, nessun fiorentino si fece avanti", ha esorditosenza peli sulla lingua. "Non ho programmato? La ...

