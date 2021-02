Fiorentina | Commisso | “Nulla di vero su Sarri | Prandelli ha il mio sostegno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il patron dellaRoccoha rilasciato un’intervista a “La Nazione“, affrontando vari temi tra cui il capitolo allenatore: “? Quando ho letto di una cena con i miei dirigenti mi sono arrabbiato molto. Prima di diffondere una notizia falsa e destabilizzante bisognerebbe verificare.ha tutto il mio. Ciò che mi dispiace è vedere le tante critiche, anche dopo una vittoria per 3-0. Non so ancora se lo riconfermerò per la prossima stagione. Ammetto che avrei pensato di fare meglio dell’anno scorso, bisognerà valutare – ha spiegato– Il Covid-19 è stato una mazzata per la società. Abbiamo dovuto spendere oltre 60 milioni cash per evitare di fallire. Mi sarebbe costato meno comprare lo Spezia“. Il numero uno della viola ha poi parlato di ...