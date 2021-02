Fiocco rosa sul set di NCIS 18: “Direttamente dal paradiso, benvenuta alla nostra prima figlia” (foto) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mentre la stagione in corso si appresta a salutare Maria Bello, il cast di NCIS 18 festeggia un nuovo arrivo: si tratta di una bimba, nata il 15 febbraio scorso e mostrata al mondo per la prima volta la scorsa domenica. Wilmer Valderrama, interprete in NCIS 18 dell’agente speciale Nick Torres, e la sua fidanzata Amanda Pacheco sono diventati genitori di una bambina, che hanno mostrato orgogliosi su Instagram. L’attore di NCIS 18, oggi 41 anni, ha pubblicato una serie di foto scattate in una stanza d’ospedale che mostrano la bambina e la sua compagna, la modella che l’ha reso padre per la prima volta. “Direttamente dal paradiso diamo il benvenuto alla nostra prima figlia“, ha ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mentre la stagione in corso si appresta a salutare Maria Bello, il cast di18 festeggia un nuovo arrivo: si tratta di una bimba, nata il 15 febbraio scorso e mostrata al mondo per lavolta la scorsa domenica. Wilmer Valderrama, interprete in18 dell’agente speciale Nick Torres, e la sua fidanzata Amanda Pacheco sono diventati genitori di una bambina, che hanno mostrato orgogliosi su Instagram. L’attore di18, oggi 41 anni, ha pubblicato una serie discattate in una stanza d’ospedale che mostrano la bambina e la sua compagna, la modella che l’ha reso padre per lavolta. “daldiamo il benvenuto“, ha ...

NPeloro : Fiocco rosa in casa Peloro: alle ore 02:08 di questa questa notte è nata Anita Barilà, secondogenita del nostro Ant… - lucreziayessa : mi regalate brad con un fiocco rosa in testa? per favore...ne ho bisogno????? - comuniwelcome : Fiocco rosa nei #piccolicomuni #welcome Petruro Irpino ha una cittadina in più, Mirabelle ???? #dolceirpino #petruro… - matulenzi : RT @TorinoFC_1906: Fiocco rosa in casa granata ?? È nata Vittoria Belotti, primogenita del capitano del Toro. Al @gallobelotti e alla signo… - OmarCejas9 : RT @TorinoFC_1906: Fiocco rosa in casa granata ?? È nata Vittoria Belotti, primogenita del capitano del Toro. Al @gallobelotti e alla signo… -