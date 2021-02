Fintech | cos' è e perché rappresenta il futuro immediato della finanza

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si scrive, si legge "digitale". La vera rivoluzione finanziaria in epoca Covid non arriva dallo straordinario quanto volatile successo dei Bitcoin, quanto piuttosto dal lento, continuo e costante radicarsicosiddetta. La rivoluzionedigitale A sostenerlo sono gli analisti di JP Morgan secondo i quali la rivoluzione è già in atto e non è reversibile. Mentre la strada che devono percorrere le criptovalute rilanciate dal miliardo e mezzo di dollari investiti da Tesla in Bitcoin è ancora lunga e tutta in salita prima di diventare mainstream, quellapare essere molto più semplice e già stabile La pandemia, infatti, ha accelerato in processo in corso verso la digitalizzazione dell'offerta finanziaria ...