«Finalmente la Lega è europeista» | Prodi benedice così il nuovo corso del Carroccio Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – È felice come una pasqua Romano. Il suo volto è raggiante e le sue parole scorrono come miele all’indirizzo degli ex nemici. Il motivo? Ormai in Italia non esiste più un’opposizione. O meglio:esulta per la svoltadella, con Salvini e Giorgetti che hanno finito per dare ragione al «Mortadella». In pratica, il «populismo» è stato assassinato dai suoi stessi sostenitori: il M5S, spiega l’ex premier, si è trasformato in partito e «grazie a Grillo ha accettato la responsabilità di governo», senza contare il voto decisivo per l’elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. E poi, appunto, c’è il, ormai convertito sulla via di Damasco al verbo e al catechismo di Bruxelles.esulta per la ...