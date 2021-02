Fifa 21: dal 24 al 28 febbraio la FIFA eClub World Cup! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Partirà oggi, mercoledì 24 febbraio, la FIFA eClub World Cup, il mondiale per club di FIFA 21! Anche questa competizione è stata fortemente condizionata dall’emergenza COVID e quindi si disputerà con un format diverso rispetto a quello degli anni precedenti, con il torneo che è stato diviso in 6 zone, in rappresentanza dei vari continenti, L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Partirà oggi, mercoledì 24, laCup, il mondiale per club di21! Anche questa competizione è stata fortemente condizionata dall’emergenza COVID e quindi si disputerà con un format diverso rispetto a quello degli anni precedenti, con il torneo che è stato diviso in 6 zone, in rappresentanza dei vari continenti, L'articolo proviene da FUT Universe.

belarusboy : @radiosilvana @saveriolakadima @lauraboldrini @AndreaMarano11 @MissMar16662447 @polina1156 @MonEleonora… - saliopp : Fun fact: facevo la 'costruzione dal basso' a Fifa nel 2008, quindi a mio modo sono un innovatore, ed ho preso cate… - MattiaScacchi1 : @EA_FIFA_Italia buonasera posso contattare un bostro operatore? Mi sono scomparsi dei giocatori dal mio account' cr… - bolartur : RT @EleonoraZocca: Secondo il Guardian, dal 2011 al 2020, sono morti almeno 6500 migranti che hanno lavorato in Qatar per la costruzione di… - Marte7983 : RT @EleonoraZocca: Secondo il Guardian, dal 2011 al 2020, sono morti almeno 6500 migranti che hanno lavorato in Qatar per la costruzione di… -