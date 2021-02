Festival di Sanremo 2021: il programma delle serate condotte da Amadeus al Teatro Ariston (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Manca meno di una settimana ormai all’inizio del prossimo Festival di Sanremo 2021. Un Festival anomalo, senza pubblico a causa delle restrizioni da Covid-19, che però riporta sul palcoscenico i cantanti e rimetta al centro la musica dal vivo cha ha tanto sofferto nell’ultimo anno. Dal 2 al 6 marzo 2021 si “torna” al Teatro Ariston e i fan potranno seguirlo come sempre su Raiuno a partire dalle ore 20.35. Il programma della prima serata La prima serata del Festival, una delle più importanti. Amadeus salirà sul palco per la sua seconda prima serata, affiancato questa volta dall’attrice Matilda De Angelis. Quella sera, in gara, ci saranno 13 cantanti, la metà di quelli in gara ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Manca meno di una settimana ormai all’inizio del prossimodi. Unanomalo, senza pubblico a causarestrizioni da Covid-19, che però riporta sul palcoscenico i cantanti e rimetta al centro la musica dal vivo cha ha tanto sofferto nell’ultimo anno. Dal 2 al 6 marzosi “torna” ale i fan potranno seguirlo come sempre su Raiuno a partire dalle ore 20.35. Ildella prima serata La prima serata del, unapiù importanti.salirà sul palco per la sua seconda prima serata, affiancato questa volta dall’attrice Matilda De Angelis. Quella sera, in gara, ci saranno 13 cantanti, la metà di quelli in gara ...

