Ferrara, Igor il russo condannato a 20 anni per rapine del 2015 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta ansa Il tribunale di Ferrara ha condannato a 20 anni Norbert Feher, conosciuto come 'Igor il russo', per le rapine commesse nel Ferrarese durante l'estate 2015, due anni prima degli omicidi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta ansa Il tribunale dihaa 20Norbert Feher, conosciuto come 'il', per lecommesse nel Ferrarese durante l'estate, dueprima degli omicidi ...

estensecom : Norbert Feher, alias Igor il russo, condannato a 20 anni di reclusione per le tre rapine dell'estate 2015 compiute… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ferrara, Igor il russo condannato a 20 anni per rapine del 2015 #Igorilrusso - MediasetTgcom24 : Ferrara, Igor il russo condannato a 20 anni per rapine del 2015 #Igorilrusso - Ansa_ER : Un'altra condanna per Igor, 20 anni per rapine a Ferrara. Il serbo giudicato per i fatti commessi prima degli omici… -