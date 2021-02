“Fenice 190”, Generali lancia piano da 3,5 miliardi di euro in cinque anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un piano di investimenti da 3,5 miliardi di euro per sostenere il rilancio delle economie europee colpite dal Covid–19, a cominciare da Italia, Francia e Germania e proseguendo durante i cinque anni del piano in tutti i paesi europei dove il Gruppo e` presente. In occasione dei 190 anni dalla sua fondazione, a Trieste il 26 dicembre 1831, Generali presenta “Fenice 190”. “Con Fenice 190 – spiega Generali in una nota – diventano permanenti le iniziative straordinarie avviate nel 2020 per affrontare la crisi, che hanno visto investimenti a supporto delle Pmi e dell’economia reale e che hanno superato l’obiettivo del miliardo di euro. A ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Undi investimenti da 3,5diper sostenere il rilancio delle economiepee colpite dal Covid–19, a cominciare da Italia, Francia e Germania e proseguendo durante idelin tutti i paesipei dove il Gruppo e` presente. In occasione dei 190dalla sua fondazione, a Trieste il 26 dicembre 1831,presenta “190”. “Con190 – spiegain una nota – diventano permanenti le iniziative straordinarie avviate nel 2020 per affrontare la crisi, che hanno visto investimenti a supporto delle Pmi e dell’economia reale e che hanno superato l’obiettivo del miliardo di. A ...

