Fendi sfila a Milano con la collezione primavera estate 2021

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha presentato la nuovafirmata Kim Jones, che per l’occasione ha fattore Delfina e Leonetta, le figlie di Silvia Venturiniera l’altra maison particolarmente attesa sulle passerelle odierne dellaFashion Week. Latasi è svolta in formato digitale, come è ormai consuetudine visto il particolare periodo storico. Lata, trasmessa in streaming alle 14:00 sui canali social ufficiali della Maison, ci ha proposto la, firmata Kim Jones, il quale ha presentato un’interpretazione unica e profondamente personale dei codici dello stile, attingendo all’eredità creativa ...