Fendi porta in scena l’eleganza alla Milano Fashion Week

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La moda non si ferma e prosegue con la sfilata di uno dei brand luxury più amati, oggi 24 febbraio 2021. Reduce dalle sfilate moda uomo in cui ci ha proiettati in un set vibrante fatto di porte immaginarie e neon colorati,inla sua idea di donna. Non dimentichiamoci che per molto tempo lo stilista di questa maison fu Karl Lagerfeld, oggi il suo posto è stato preso da Kim Jones che accanto a Silvia Venturinidisegna le collezioni con le due “F” di haute couture, pret-à-porter e pellicce donna.– credit: Donatella Gazzè per metropolitan magazineLa nuova collezionepresentata il 24 febbraio 2021 She is here, è con queste parole che inizia la sfilata. ...