Federica Pellegrini | avete mai visto suo fratello? La somiglianza è incredibile!

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)maisuo? Si chiama Alessandro e le somiglia tantissimo, ecco cosa c’è da sapere su di lui.maisuoAlessandro? Ecco cosa c’è da sapere su di luiè una grandissima campionessa di nuoto, un vero e proprio orgoglio italiano, vincitrice di tantissimi trofei a livello nazionale e internazionale. Una sportiva che può certamente essere d’esempio per tanti giovani, anche per la sua semplicità e umiltà, che da sempre la caratterizzano. Negli ultimi tempi è diventata anche un personaggio televisivo molto amato dal pubblico, in particolare da quando è uno dei giudici di Italia’s Got Talent. ...

Butterfly11_22 : @francoaletti1 Hai sbagliato tweet, non sono Federica Pellegrini. ?? - drvnkharold : voi mi state dicendo che nella scena sportiva esistono both Federica Pellegrini e Federico Pellegrino? - fabry568 : @Eurosport_IT Federica Pellegrini - Andrexx37970842 : Federica Pellegrini 1/2 - Andrexx37970842 : Federica Pellegrini 2/2 -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

In attesa della quinta puntata di audizioni si sono già assicurati un posto in finale, grazie al Golden Buzzer di Mara Maionchi, Frank Matano e, le Black Widow, un gruppo di ...In giuria ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e. Alla conduzione, la spumeggiante Lodovica Comello . Joe Bastianich, unico giudice a non aver ancora usato il ...Torna stasera su TV8, alle 21:30, Italia's Got Talent 2021, che ha già aperto i casting per la prossima edizione: le anticipazioni della quinta puntata. Torna stasera su TV8, dalle 21:30, Italia's Got ...Codice Sconto Myprotein Con l'esclusivo coupon Myprotein risparmi il 45% sui prodotti vegani ; Codice Sconto Nike 25% e consegna gratis per il tuo compleanno col coupon Nike! Cisa ...