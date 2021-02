Ex vice ministro allo sviluppo economico Antonio Catricalà trovato morto in casa: ipotesi suicidio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È stato trovato morto nella sua abitazione nella Capitale Antonio Catricalà, ex vice ministro allo sviluppo economico del governo Lotta. Catricalà aveva 69 anni: non sono ancora state diffuse dichiarazioni né dalle autorità né dalla famiglia sulle cause del decesso. Antonio Catricalà ha svolto l’attività di ministro dal 2 maggio 2013 al 22 febbraio 2014. È stato un avvocato, dirigente pubblico, magistrato e politico italiano. Negli ultimi anni ha anche svolto attività come Presidente dell’OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria dei Mediatori Creditizi) e presidente di Aeroporti di Roma Spa. Ha ricevuto diversi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È statonella sua abitazione nella Capitale, exdel governo Lotta.aveva 69 anni: non sono ancora state diffuse dichiarazioni né dalle autorità né dalla famiglia sulle cause del decesso.ha svolto l’attività didal 2 maggio 2013 al 22 febbraio 2014. È stato un avvocato, dirigente pubblico, magistrato e politico italiano. Negli ultimi anni ha anche svolto attività come Presidente dell’OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria dei Mediatori Creditizi) e presidente di Aeroporti di Roma Spa. Ha ricevuto diversi ...

